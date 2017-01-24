الخصاونة قاضياً لقضاة الأردن خلفاً لهليل

جمال إبراهيم (عمّان، وكالات)

صادق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس، على قرار لمجلس الوزراء بتعيين الشيخ عبد الكريم خصاونة قاضياً للقضاة خلفاً للقاضي السابق أحمد هليل. وأقر الملك عبدالله أيضاً تعيين محمد الخلايلة مفتياً عاما للمملكة محل عبد الكريم خصاونة الذي عين قاضياً للقضاة في البلاد. وكان قاضي القضاة الأردني السابق قد استقال أمس الأول من كافة المناصب التي يشغلها عقب يومين من خطبة أثارت جدلاً واسعاً داخل البلاد. وحذر هليل في خطبته الجمعة الماضي، قادة دول بالمنطقة من مغبة عدم مد يد المساعدة إلى الأردن الذي يمر بأزمة مالية خانقة. وعمل هليل إماماً للقصر الملكي) منذ عام 1979، ولم يكن ليقدم استقالته لولا أنه طلب منه ذلك.

من جهة أخرى، كشفت مصادر قيادية في جماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية، وذراعها السياسي «جبهة العمل الإسلامي» عن اتخاذ قرار مؤسسي داخل الحركة بإنهاء مقاطعة الحوار مع الإدارة الأميركية، من دون أن يعني ذلك التوافق أو التأييد لسياساتها، وذلك تزامناً مع قرار المشاركة في الانتخابات النيابية الأخيرة.