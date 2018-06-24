أسيل تقود سيارة فورمولا-1 في جائزة فرنسا

لوكاستيليه (رويترز)
قادت أسيل الحمد، إحدى سيارات رينو في فورمولا-1 حول حلبة سباق جائزة فرنسا الكبرى أمام آلاف المشجعين، أمس، لتعطي إشارة بدء عهد جديد للسعوديات في رياضة السيارات. وتأتي هذه اللفة على حلبة بول ريكار في لوكاستيليه، على متن سيارة لوتس رينو ئي 20 الفائزة بسباق عام 2012، في اليوم الذي تم فيه رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في شوارع المملكة. وقالت أسيل «الأمر لا يتعلق فقط بالاحتفال بعهد جديد للنساء في قيادة السيارات، لكنه أيضاً يوم ميلاد السيدات في رياضة السيارات في السعودية، أهم شيء أتطلع إليه هو أن أرى الجيل القادم والفتيات الصغيرات يحاولن ممارسة رياضة السيارات».
وأضافت «أريد أن أشاهدهن وهن يتدربن ويتعاملن مع هذه الرياضة بجدية. سيكون هذا أكبر إنجاز لي».
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