«دولية دبي لناشئي الشطرنج» تدشن النسخة الـ15

دبي (الاتحاد)

كشف نادي دبي للشطرنج والثقافة تفاصيل النسخة الخامسة عشرة من بطولة دبي الدولية للناشئين 2018 التي تنطلق غداً وينظمها النادي كل عامين على كأس الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ويشارك فيها عدد من نجوم في الفئات السنية من اللاعبين العرب ولاعبي ولاعبات أوروبا وآسيا، بالإضافة إلى أبطال الدولة وأندية الجاليات المقيمة بالدولة. وأشار جمال العبدولي أمين السر العام بالنادي أنه تم توجيه الدعوة للمشاركة في البطولة إلى عدد من الاتحادات الشطرنجية لدول العالم وللفئات المستهدفة في البطولة تحت 8 و10 و12 و14 سنة بالإضافة إلى أبطال آسيا وأوروبا واللاعبين العرب، ووافق عدد منهم على المشاركة في البطولة من أذربيجان والهند والفلبين وتايلاند وإيران، بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم الناشئين العرب. وأكد العبدولي أن النادي أنجز كافة ترتيبات التنظيم لإخراج البطولة على الوجه الأمثل والمستوى التنظيمي المعروف عن نادي دبي للشطرنج، ويتولى منسق البطولة محمد الحسيني المدير التنفيذي للنادي متابعة إجراءات التنظيم، كما قامت اللجنة المنظمة بتعيين الحكم الدولي الإماراتي سعيد يوسف رئيساً لحكام البطولة.

الجدير بالذكر أن بطولة دبي الدولية للناشئين أصبحت محطة رئيسة لكل اللاعبين الناشئين أبطال العالم للفئات السنية، كما أن البطولة في الوقت نفسه تضم في العادة أبطال آسيا المتوقعين، حيث يحرص عدد من الاتحادات الآسيوية أن تكون بطولة دبي الدولية للناشئين محطة في برنامج أعداد نجوم آسيا نظراً للمستوى الفني الرفيع للاعبين واللاعبات المشاركين عادة في هذه البطولة المرموقة.