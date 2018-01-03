سكوب: البحرين لم يخسر لأن عُمان لم يكسبنا!

الكويت (الاتحاد)

أشاد التشيكي ميروسلاف سكوب مدرب البحرين بأداء لاعبيه، رغم الخسارة أمام عُمان بهدف، في نصف نهائي «خليجي 23»، مشيراً إلى أن لاعبيه قاتلوا في اللقاء، من أجل العودة إلى المباراة بهدف التعادل على الأقل، إلا أن صلابة الدفاع العُماني وقفت بالمرصاد لكل الهجمات البحرينية، رغم الفرص العديدة أمام المرمى.

وقال: لا أستطيع الحديث عن حجم الخسارة التي تعرضنا لها، خاصة أن الهدف جاء من أقدامنا، ولم نكن الطرف الأسوأ في اللقاء، لكنها كرة القدم، وآمل أن تكون البطولة قد منحت اللاعبين الخبرة اللازمة التي تساعد الفريق في مشواره القادم، وتحديداً أمم آسيا 2019 بالإمارات، وعلى الجانب الشخصي أنا راضٍ عما قدمه اللاعبون في البطولة.

وأضاف: لعبنا مباراة فنية جيدة في الشوط الثاني، بعد أداء باهت خلال الشوط الأول، وكنا الأقرب إلى التسجيل، ولا أعتبر فريقي خاسراً للقاء، لأن عُمان لم يهزمنا، والهدف جاء من لاعبنا مهدي عبدالجبار.

ووجه سكوب رسالة اعتذار إلى الجماهير البحرينية التي تكبدت عناء الرحلة إلى الكويت من أجل مؤازرة المنتخب، والوقوف بقوة مع جميع اللاعبين، وكانت من العناصر الداعمة لهم بقوة، واعتذر لعدم تمكنه من الوصول إلى المباراة النهائية، ووعدهم بتقديم الأفضل في البطولات المقبلة.