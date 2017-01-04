دبي (الاتحاد)
أعلنت دبي للاستثمار أمس، عن وضع حجر الأساس لمشروع تلال مردف الذي يتم تطويره من قبل دبي للاستثمار العقاري، وهي شركة التطوير العقاري التابعة لها، بحسب بيان أمس.
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وأقيم حفل وضع حجر الأساس في الموقع بحضور خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار ورئيس مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار العقاري، وعبيد السلامي المدير العام، إضافة إلى كبار المسؤولين في الشركة، وممثلين عن مقاولي واستشاريي المشروع.
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ويجري العمل في مشروع تلال مردف على مرحلتين، وقد تم إطلاق المبيعات في «جناين» و«نسايم» افنيو في المرحلة الأولى ومن المتوقع انتهاؤه في الربع الأخير من العام 2018. وعرضت دبي للاستثمار العقاري خطط سداد جذابة للمشروع، حيث يمكن للمستثمرين دفع ما يصل إلى 50% خلال مرحلة البناء، على أن تتم تسوية المبلغ المتبقي عند الإنجاز.