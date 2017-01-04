دبي (الاتحاد)







أعلنت دبي للاستثمار أمس، عن وضع حجر الأساس لمشروع تلال مردف الذي يتم تطويره من قبل دبي للاستثمار العقاري، وهي شركة التطوير العقاري التابعة لها، بحسب بيان أمس.



وقال البيان «يعتبر مشروع تلال مردف البالغة تكلفته ثلاثة مليارات درهم، المشروع الوحيد المتاح للتملك الحر في منطقة مردف حالياً، وهو عبارة عن مشروع متعدد الاستخدامات للأغراض السكنية والتجارية، ويمتد على مساحة 3.9 مليون قدم مربعة، وسيوفر عند اكتماله 1054 وحدة سكنية تتراوح من الاستوديوهات والشقق من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف، إضافة إلى شقق الدوبلكس، وفندق من فئة أربع نجوم يشتمل على 116 غرفة و128 شقة فندقية، ومستشفى يضم 230 سريرًا».

وأقيم حفل وضع حجر الأساس في الموقع بحضور خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار ورئيس مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار العقاري، وعبيد السلامي المدير العام، إضافة إلى كبار المسؤولين في الشركة، وممثلين عن مقاولي واستشاريي المشروع.



وقال خالد بن كلبان: «إن مبيعات تلال مردف التي أطلقت في وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي، حظيت باستجابة كبيرة من جانب المستثمرين والمستخدمين النهائيين، الأمر الذي يؤكد على جاذبية هذا المشروع، وعلى السمعة المرموقة التي تتمتع بها دبي للاستثمار وسجلها الحافل بالإنجازات الناجحة. وتتطلع الشركة للمضي قدمًا في المشروع لإنجازه ضمن الإطار الزمني المحدد».

ويجري العمل في مشروع تلال مردف على مرحلتين، وقد تم إطلاق المبيعات في «جناين» و«نسايم» افنيو في المرحلة الأولى ومن المتوقع انتهاؤه في الربع الأخير من العام 2018. وعرضت دبي للاستثمار العقاري خطط سداد جذابة للمشروع، حيث يمكن للمستثمرين دفع ما يصل إلى 50% خلال مرحلة البناء، على أن تتم تسوية المبلغ المتبقي عند الإنجاز.