27 لاعباً في معسكر منتخبات الجولف بألمانيا

دبي (الاتحاد)

حدد مجلس إدارة اتحاد الجولف الفترة من 8 إلى 22 يوليو المقبل موعداً لإقامة المعسكر الخارجي في مدينة فلينسي الألمانية، بمشاركة 27 لاعباً من المنتخبات الوطنية للبنين والفتيات إلى جانب العدد الكبير من قواعد وأمل اللعبة من العناصر الواعدة وجميعهم من ضمن البرنامج الوطني للأشبال والناشئين الذي أطلقه اتحاد اللعبة منذ سنتين.

ويأتي هذا المعسكر الخارجي في إطار الاستعدادات للبطولات والمسابقات على المستوى القاري والخليجي والعربي، إلى جانب تحضيرات اللاعبين للموسم الجديد والذي ينطلق بداية شهر أكتوبر المقبل.

يرأس البعثة خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد مدير المنتخبات الوطنية، إلى جانب المدربين الثلاثة، وهم التونسي سمير الولاني والبريطاني راينو رودلف والمدربة أبريل فامي و27 لاعباً ولاعبة، وسيتواجد خلال المعسكر العديد من أولياء أمور اللاعبين واللاعبات الصغار لتحفيزهم وشحذ هممهم للاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي اليومي والذي يمتد لأكثر من 5 ساعات، بملاعب الجولف إلى جانب الجوانب التدريبية التي تستهدف رفع معدلات اللياقة البدنية والترويحية للجميع.

تنتظر منتخبات الجولف العديد من البطولات خلال الفترة المقبلة في مقدمتها المشاركة بدورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة والتي تستضيفها مدينتا جاكرتا وبالمبانج في الفترة من 18 أغسطس إلى 2 سبتمبر المقبلين، والمشاركة في البطولة الخليجية للرجال والمراحل السنية خلال شهري سبتمبر وبداية أكتوبر في سلطنة عمان والبحرين، وأيضاً المشاركة في البطولة العربية للرجال والتي تحتضنها تونس خلال منتصف شهر أكتوبر.

كما يشارك الجولف في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب في الأرجنتين، تعقبها البطولة العربية للشباب تحت 18 سنة والناشئين تحت 15 سنة والفتيات التي تحتضنها المغرب نوفمبر المقبل، بالإضافة للاستعداد المبكر للمشاركة في البطولات الرسمية التي ينظمها اتحاد اللعبة.

وقال خالد الشامسي الأمين العام للاتحاد ومدير المنتخبات الوطنية: «اختيار مدينة فليسيني يعود للتجهيزات الكبيرة والملاعب التي تمتلكها على صعيد لعبة الجولف، ما يؤمّن إعداداً جيداً لـ 27 لاعباً ولاعبة من مختلف المراحل السنية سيمثلون المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات المقبلة».

وأضاف: المعسكر سيكون هادفاً ومدروساً بإشراف ثلاثة مدربين، ويسهم في صقل مهاراتهم بصورة تترافق مع تطلعاتنا المستقبلية، خصوصاً أن معدلات أعمار لاعبينا صغيرة للغاية، وذلك تماشياً مع استراتيجية اتحاد اللعبة التي وضعها منذ سنوات في العمل على صناعة أجيالٍ مستقبلية للعبة، مشيراً إلى أن غالبية اللاعبين واللاعبات هم في حالة تجمع مستمر على مدار العام، فضلاً عن مشاركتهم في بطولات محلية وخارجية، وتمنى الاستفادة القصوى من المعسكر الهادف لتحقيق الطموحات والآمال المنشودة.