«أمل الجودو» يستعد لكأس آسيا من بودابست

أبوظبي (الاتحاد)

تغادر بعد غدٍ الأربعاء بعثة منتخبنا الوطني للناشئين والشباب للجودو إلى العاصمة المجرية بودابست لإقامة معسكر إعداد لمدة 10 أيام في المركز الرياضي الدولي التابع للاتحاد الدولي للجودو، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس آسيا للجودو التي تقام في هونج كونج خلال الفترة من 12 الي16 يوليو المقبل، يليها فترة معسكر قصيرة تستغرق ثلاثة أيام قبل أن ينتقل بعدها المنتخب للمشاركة في بطولة كأس آسيا للجودو الثانية التي ستقام في مكاو من 21 إلى 24 يوليو.

وضمت البعثة التي اعتمدها محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو في الاجتماع الأخير الذي عقد بمقر الاتحاد في أبوظبي محمد جاسم عضو مجلس إدارة الاتحاد مشرف عام اللعبة على المستوى المحلي، والمدرب الياباني هاراجوتشي نويا و8 لاعبين لفئتي الناشئين والشباب من مختلف أندية الدولة الأعضاء وهم أحمد فيصل 50 كجم، أحمد جاسم 55 كجم، أحمد الحوسني 55 كجم، مصبح الشامسي 60، عبدالله البلوشي في وزن تحت 60 كجم، خليفة الحوسني الذي يشارك في منافسات وزن 66 كجم، عيسى جميل 72 كلجم وسالم النقبي فوق وزن 90 كجم.

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي على شكر رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي للجودو لترحيبهم باستضافة معسكر منتخب الأمل الإماراتي للجودو لبطولة آسيا، مع تسخير كافة متطلبات الإعداد للبعثة بالتدريب مع أكبر المنتخبات العمرية من مختلف دول العالم التي تعسكر حالياً هناك.

وتمنى أن يحقق المنتخب الطموحات خلال البطولتين المقبلتين، كما حدث في البطولة الآسيوية الماضية التي حصد خلالها منتخبنا الواعد العديد من الميداليات الملونة ليحظى بشرف تكريم الدولة الذي يشكل حافزاً له خلال البطولة المقبلة التي ينظر لها مجلس إدارة الاتحاد باهتمام كبير.