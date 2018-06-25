150 فارساً في «صيفية حواجز الشارقة»

الشارقة (وام)

نظم نادي الشارقة للفروسية والسباق البطولة الصيفية الرابعة في الصالة المغطاة بنادي الشارقة للفروسية والسباق أمس الأول بمشاركة 150 فارسا وفارسة من مختلف الفئات.

ومثل الفرسان المشاركون مدرسة التدريب بنادي الشارقة للفروسية والسباق ونادي دبي للفروسية ونادي عجمان للفروسية وإسطبلات الصافنات ونادي مندرة للفروسية ونادي جبل علي للفروسية ونادي الباهية للفروسية وإسطبلات دوجامبينغ ونادي الحبتور للفروسية ونادي الفرسان وإسطبلات العساكر من المملكة العربية السعودية.

واختتمت البطولة الصيفية بالشوط الرابع، وهو شوط بجولة واحدة ضد الزمن يتنافس في الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء بأسرع زمن بحواجز يصل ارتفاعها حتى 120 سم، ونال المركز الأول الفارس حمد سلطان اليحيائي من نادي الشارقة للفروسية والسباق على جواده «بون جوبي» بزمن قدره 55.81 ثانية، فيما كان المركز الثاني للفارس عمر الصواف من إسطبلات العساكر على جواده «لاورا» بزمن قدره 63.49 ثانية، وذهب المركز الثالث للفارس فراس حمامة من إسطبلات الصافنات على جواده «لوسي» بزمن قدره «69.92» وكان المركز الرابع للفارس هشام غريب من إسطبلات العلي بصحبة جواده «كوايتو» بزمن وقدره «75.23» ثانية، فيما كان المركز الخامس للفارس نايف الشواف من إسطبلات العساكر على جواده «هلو» بزمن قدرة «75.99» ثانية، وحصد المركز السادس الفارس سعيد مراد المازمي من نادي الشارقة للفروسية والسباق على جواده «جرسن فان دي» وبزمن قدره «77.74» ثانية.

وقام بتتويج الفرسان أصحاب المركز الأولى أشرف جابر الليثي المدير التنفيذي لنادي الشارقة للفروسية والسباق.

يشار إلى أن البطولة الصيفية الخامسة يحتضنها نادي الشارقة للفروسية والسباق 6 يوليو المقبل خلال الموسم الصيفي الذي يضم 10 بطولات في الصالة المغطاة بالنادي.