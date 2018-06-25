«الأولمبي» يغادر إلى معسكر هولندا

دبي (الاتحاد)

يتجمع منتخبنا الوطني الأولمبي، مساء اليوم في دبي، استعداداً للسفر عبر مطار دبي الدولي غداً، لمعسكره الخارجي في هولندا، الذي يستمر حتى 8 يوليو المقبل، ضمن البرنامج المعتمد من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، تحضيراً لدورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة جاكارتا، للفترة من 14 أغسطس ولغاية 1 سبتمبر القادمين.

وكان البولندي ماسيج سكورزا مدرب الأبيض الأولمبي، استدعى 26 لاعباً للانضمام لهذا المعسكر هم: سلطان عبدالله المنذري، عبدالله علي النقبي، محمد حسن الشامسي، أحمد راشد سلطان، سالم سلطان الشرجي، خالد إبراهيم هلال، محمد عبدالباسط محمد، محمد سلمان العكبري، خالد عبدالرحيم باوزير، عبدالرحمن العامري، خليفة مبارك الحمادي، محمد عمر العطاس، زايد عبدالله العامري، أحمد محمد العطاس، عبدالله غانم جمعة، حمد جاسم الجسمي، ماجد إبراهيم سرور، عمر جمعة ربيع، حسين عبدالله، محمد خلفان الحراصي، إسماعيل خالد خميس، شاهين سرور الدرمكي، أحمد ربيع الغيلاني، جاسم يعقوب البلوشي، عبدالله حسن النوبي، محمد خلفان المسماري.

فيما ضم الجهازان الإداري والفني للمنتخب كلاً من: مترف الشامسي «مشرفاً للمنتخب»، جمال بوهندي «مديرا»، ماسيج سكورزا «مدربا»، رافال جاناس «مساعداً للمدرب»، خالد علي جابر «مساعداً للمدرب»، نادر لمياغري «مدرباً للحراس»، ووجسيتش إجناتيوك «مدرب لياقة بدنية»، ميروسلاف جيركل «محلل مباريات»، محمد العربي «طبيباً»، محسن بلحوز «طبيب تغذية»، عبدالله الجليد «معالجاً طبيعياً»، كريستيان تاناسي «مدلكاً»، إندراس كوفاز «مدلكاً»، جمال الحاج «مسؤول المهمات».