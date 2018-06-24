مجموعة العين تناقش استعدادات كأس آسيا

دبي (الاتحاد)

أكد حمد بن نخيرات العامري العضو المنتدب لنادي العين رئيس اللجنة المنظمة لمجموعة مدينة العين في كأس آسيا الإمارات 2019، أهمية استضافة الدولة كأس آسيا، جاء ذلك في اجتماع اللجنة المنظمة لمجموعة مدينة العين، صباح أمس، في استاد هزاع بن زايد، بحضور سلطان المطوع مدير مجموعة استاد هزاع بن زايد، وسلطان راشد مدير مجموعة استاد خليفة.

وشدد ابن نخيرات على أن العمل الجماعي وتوزيع الأدوار على فرق العمل يحققان أهداف اللجنة في إنجاح الحدث، وأشار إلى أن اللقاء اليوم لفرق العمل جاء للوقوف على مدى التجهيزات واستعداداتها لأهمية تنظيم كأس آسيا، ونوه بتكثيف الجهود ليكون العمل الجاد والتميز ميزة أفراد فريق العمل الناجح حتى يخرج بشكل مشرف للدولة.

من جانبه، قال سلطان المطوع مدير مجموعة استاد هزاع بن زايد إن جميع فرق العمل بدأت بالفعل، وإن العمل الجاد لن يأتي إلا بتكاتف ودعم الجميع الذي سيحقق النتائج الإيجابية، وإيجاد حلول للسلبيات المتوقعة مبكراً.