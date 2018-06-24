معسكر أميركي يجهز الجو جيتسو لـ «أسياد جاكرتا»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

اعتمد الجهاز الفني لمنتخب الجو جيتسو برنامج الإعداد الكامل لدورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا أغسطس المقبل، وأكد رامون ليموس المدير الفني أن المنتخب لم يتوقف يوماً عن التدريبات سواء في شهر رمضان أو فيما بعده، وذلك عقب انتهاء بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو بنسختها العاشرة أبريل الماضي، مشيراً إلى أن خطة الإعداد لجاكرتا بدأت فعلياً منذ عامين باعتبارها الهدف الأساسي منذ الإعلان عن اعتماد الجو جيتسو ضمن المنافسات للمرة الأولى، وأن كل المشاركات الداخلية والخارجية كانت عبارة عن محطات ضمن هذه الخطة.

وقال رامون: التدريبات مستمرة في أبوظبي على فترتين يومياً أحياناً، وثلاث فترات أحياناً أخرى طوال المرحلة الحالية، نركز فيها على جوانب اللياقة البدنية والأمور الفنية، والهدف من إقامتها في بعض الأيام على 3 فترات كان التركيز على الفنيات وإقامة نزالات بين اللاعبين في كل فئة للدخول في أجواء المنافسات، وفي يوم 6 يوليو سوف نبدأ معسكراً خارجياً في الولايات المتحدة الأميركية ويستمر لمدة 5 أسابيع، على أن يعود اللاعبون بعدها إلى أبوظبي للبقاء فيها لمدة أسبوع واحد، ثم السفر إلى جاكرتا 17 أغسطس المقبل.

وأوضح أن الهدف من معسكر أميركا التركيز بشكل كامل في التدريبات لأطول فترة ممكنة، والاحتكاك مع بعض اللاعبين لرفع مستوى لاعبينا، وإجراء التصفية الأخيرة لاختيار لاعبين في كل وزن هما اللذان سيشاركان في المنافسات التي ستقام في 6 أوزان للرجال، هي 56، و62، و69، و77، و85، و94.

تضم قائمة منتخبنا لمنتخب أميركا فيصل الكتبي، وطالب الكربي ومحمد القبيسي «حزام أسود»، وزايد الكعبي وخلفان بالهول وسالم السويدي ومحمد هيثم «حزام بني»، وسعود الحمادي «حزام بنفسجي»، بالإضافة إلى كل من حميد ياسر الكعبي، وعبدالله الجنيبي، ومحمد العامري، وسعيد المزروعي، وسلطان العويس، وناصر البريكي، وعبدالله الكبيسي حزام أزرق، ولاعب واحد حزام أبيض هو محمد الكعبي.