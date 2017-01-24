محمد بن سلمان: نمتلك أحدث الطائرات لحماية أراضينا

الرياض (وكالات)

شدد ولي ولي العهد السعودي، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على مضي المملكة في تعزيز قدراتها العسكرية والدفاعية، من خلال تحديث قواتها المسلحة، وعلى رأسها القوات الجوية، والمتمثل بامتلاك أحدث الطائرات في العالم، وتأهيل وتدريب الطيارين والمساعدين، ودعم وتعزيز خطط تنمية قدرات القوات المسلحة للوصول بها إلى جاهزية قتالية عالية، لتتمكن من أداء واجبها الوطني بكل كفاءة واقتدار. وشكر ولي ولي العهد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة، لرعايته حفل كلية الملك فيصل الجوية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها، غداً ، وحفل تخريج الدفعة 91 من طلبة الكلية، إضافة إلى تدشينه الطائرة الجديدة F-15» SA»، التي تعد الأحدث، والتي تنضم لأسطول القوات الجوية السعودية، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

من جهة أخرى، بحث خادم الحرمين الشريفين بالرياض، أمس، مع منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دوكرشوف، أوجه التعاون المشترك وجهود مكافحة الإرهاب. وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب. وبدوره، أجرى معالي عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مباحثات مع منسق مكافحة الإرهاب بمجلس الاتحاد الأوروبي في مكتبه بالرياض، أمس، متناولاً الجهود التي تبذلها دول التعاون والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب الدولي، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في مجالات تنمية الأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب.