دبي (الاتحاد)

أصدر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، قراراً بتعيين العميد طلال أحمد الشنقيطي، أميناً عاماً للجنة الأولمبية الوطنية بالوكالة، لحين انعقاد مجلس إدارة اللجنة المقبل، وتولي مهام الأمانة العامة رسمياً.

ويشغل الشنقيطي، منصب مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية، في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بالإضافة إلى منصب نائب رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي دبي.

وأكد الشنقيطي أن تعيينه أميناً عاماً يعد تكليفاً وليس تشريفاً، معرباً عن أمله في خدمة رياضة الإمارات، والسعي بكل السبل لإعلاء راية الوطن في المحافل والاستحقاقات على الصعد كافة.

وتوجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على ثقته الغالية التي تعد مصدراً للفخر والاعتزاز. وأوضح الشنقيطي أن المرحلة المقبلة تعد حافلة بالأحداث والاستحقاقات المهمة، ومنها دورة الألعاب الآسيوية الثامنة، ودورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب، مشيراً إلى أن تلك المحطات أكبر فرصة لتعزيز مكانة الدولة على خريطة الرياضة العالمية، مؤكداً أهمية بناء استراتيجية رياضية موحدة مع الهيئة العامة للرياضة والمجالس الرياضية فيما يخص الألعاب الرياضية التنافسية التي تتفق المؤسسات والاتحادات والأندية والمراكز الرياضية في الدولة على تميز رياضة الإمارات فيها، وقدرتها على الوصول للميدالية الأولمبية من خلال هدف وطني واحد.

وكانت «الاتحاد» قد انفردت بنشر خبر تعيين الشنقيطي منذ أكثر من شهر.