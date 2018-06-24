1.2 مليار درهم القيمة السوقية لدوري الخليج العربي

معتز الشامي (دبي)
نجحت لجنة دوري المحترفين برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي، في تحقيق قفزة إيجابية لقيمة دورينا وأهمية اسم وشعار «دوري الخليج العربي» بعد عام واحد من تنفيذ استراتيجية الريادة الآسيوية التي أطلقتها اللجنة قبل عام ونصف العام تقريباً، وتشمل التطوير المستمر للجوانب الإدارية والتثقيفية والفنية والاجتماعية والتسويقية كافة، ذات العلاقة بكرة القدم في الإمارات.
وتعرض لجنة دوري المحترفين على أعضاء الجمعية العمومية غداً نشاطات اللجنة، والإيجابيات التي تحققت على مدار الموسم، والتي كان أهمها، زيادة القيمة السوقية لدورينا إلى مليار و200 مليون درهم.
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كما عززت اللجنة القيمة التسويقية لرعاية الأندية، عبر منح الأندية 8 ملايين درهم، تم إنفاقها على أنشطة لها علاقة بالجوانب التسويقية، والتسهيل على الجماهير لحضور المباريات، ومشاريع أخرى مصاحبة.
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