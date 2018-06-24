1.2 مليار درهم القيمة السوقية لدوري الخليج العربي

معتز الشامي (دبي)

نجحت لجنة دوري المحترفين برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي، في تحقيق قفزة إيجابية لقيمة دورينا وأهمية اسم وشعار «دوري الخليج العربي» بعد عام واحد من تنفيذ استراتيجية الريادة الآسيوية التي أطلقتها اللجنة قبل عام ونصف العام تقريباً، وتشمل التطوير المستمر للجوانب الإدارية والتثقيفية والفنية والاجتماعية والتسويقية كافة، ذات العلاقة بكرة القدم في الإمارات.

وتعرض لجنة دوري المحترفين على أعضاء الجمعية العمومية غداً نشاطات اللجنة، والإيجابيات التي تحققت على مدار الموسم، والتي كان أهمها، زيادة القيمة السوقية لدورينا إلى مليار و200 مليون درهم.

ومن بين النقاط التي سيتم عرضها على الأندية في العمومية، جهود اللجنة في زيادة المتابعين والمشاهدين لمباريات الدوري التي بلغت وفق الإحصائية الرسمية ما يصل إلى 9 ملايين و700 ألف مشاهد كمعدل تراكمي للموسم ككل، وهو رقم مميز يعكس الانتشار الجيد لمباريات دورينا، وزيادة الاهتمام بمبارياته، فضلاً عن بيع ملخصات وبعض حقوق المباريات لشبكة أخبار عالمية «sntv».

كما عززت اللجنة القيمة التسويقية لرعاية الأندية، عبر منح الأندية 8 ملايين درهم، تم إنفاقها على أنشطة لها علاقة بالجوانب التسويقية، والتسهيل على الجماهير لحضور المباريات، ومشاريع أخرى مصاحبة.