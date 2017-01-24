الجيش يتقدم غرب بنغازي وغارة تدك «داعش» شرق طرابلس

ساسي جبيل، وكالات (عواصم)

أحرز الجيش الوطني الليبي تقدماً في محور قنفودة غربي مدينة بنغازي، للمرة الأولى منذ انطلاق «عملية الكرامة» مع تراجع مسلحي «القاعدة» تحت قصف مدفعي وجوي عنيفين. فيما كشف متحدث سابق باسم ما يعرف بـ«مجلس شورى ثوار بنغازي»، معتقل حالياً لدى الجيش الليبي، وجود

الإرهابي «أبي عياض» زعيم تنظيم «أنصار الشريعة»» التونسي في منطقة قنفودة نفسها. وأفادت أنباء بشن طائرة مجهولة صباح أمس، غارة مدمرة على تجمع لمسلحي «داعش» في وادي ميمون جنوبي مدينة زليطن إلى الشرق من العاصمة طرابلس. بينما أكد المرصد التونسي لحقوق الإنسان أمس، التعرف إلى حوالي 220 جثة تعود لتونسيين تم التعرف إليها في ليبيا إثر معارك سرت ومصراتة. من جانب آخر، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان أمس، أن الوزير سامح شكري سيبدأ اليوم زيارة إلى تونس تستغرق يومين وسيبحث خلالها مع الرئيس الباجي قايد السبسي ونظيره خميس الجيهناوي الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري: «إن وحدات القوات المسلحة التحمت بالقاطع الرابع غربي قنفودة مع وحدات القوات المسلحة بالقاطع الأول الشرقي للمرة الأولى منذ انطلاق عملية الكرامة». وأكد مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن القوات المسلحة بسطت سيطرتها على مصيف وحي الطيرة السكني غربي قنفودة. ويقاتل الجيش الوطني الليبي تنظيمي «القاعدة» و«داعش» في مدينة بنغازي، إذ يتقاسمان آخر المناطق فيها، ويتمركز مسلحو «القاعدة» على منطقة قنفودة غربي بنغازي. وقد فر أغلبية مسلحي «داعش» من هذه المنطقة مطلع الشهر الجاري، قبل أن يقضي الجيش الوطني على الفارين ويعتقل آخرين. وفي محور وسط بنغازي، يتقاسم التنظيمان الإرهابيان منطقتي سوق الحوت والصابري، إذ تسيطر «القاعدة» على منطقة سوق الحوت، بينما تحتل «داعش» منطقة الصابري.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الليبية عن نزار جلال اطوير المتحدث السابق باسم المسلحين في بنغازي أن الإرهابي «أبي عياض» زعيم ما يسمى «أنصار الشريعة» يختبئ في قنفودة، مبيناً أن قيادات ما يسمى «مجلس شورى ثوار بنغازي» وتنظيم «أنصار الشريعة» على تواصل مع زعيم تنظيم «الموقعون بالدم» الجزائري مختار بلمختار، مؤكداً أن بلمختار غير موجود في المنطقة نفسها التي تعد آخر معقل للمسلحين بالمدينة.