%5.9 زيـادة في إنتاج الصـين من الغـاز على أساس سنوي

بكين (د ب أ)

ارتفع إجمالي إنتاج الصين من الغاز الطبيعي بنسبة 5.9% على أساس سنوي ليسجل 12.6 مليار متر مكعب في مايو الماضي، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس.

ووفقاً لما أظهرته البيانات الصادرة عن لجنة الدولة للتنمية والإصلاح، انخفض إنتاج النفط الخام الصيني بنسبة 1.6% على أساس سنوي في مايو.

وبلغ إنتاج النفط الخام 16 مليون طن خلال مايو، حيث تم تكرير 51 مليون طن من النفط، بزيادة 8.2% على أساس سنوي.

وتعد الصين واحدة من أكبر مشتري النفط في العالم، حيث يأتي أكثر من 60% من استهلاكها للنفط من الواردات، واستوردت البلاد 39 مليون طن من النفط الخام في مايو، بزيادة 5% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي. وتهدف الصين إلى زيادة إنتاج النفط الخام المحلي إلى 200 مليون طن بحلول عام 2020، في حين ينبغي أن تتجاوز طاقة العرض للغاز الطبيعي 360 مليار متر مكعب.