4.2 مليار دولار يستثمرها «بنك الاستثمار» في البنية التحتية الآسيوية

بكين (د ب أ)

تجاوزت قيمة استثمارات والصناديق المالية لـ «بنك الاستثمار» في مشروعات البنية التحتية الآسيوية 4.2 مليار دولار العام الماضي، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس.

وتعكس الأرقام الصادرة زيادة حادة عن 1.7 مليار دولار لقيمة الاستثمارات في العام الأسبق، حيث قام البنك بتمويل 23 مشروعاً مُجازاً في قطاعات تشمل النقل والطاقة والاتصالات في 2017، مقارنة بثمانية مشاريع في عام 2016. وبحسب تقرير أصدره البنك؛ قام بتمويل القطاع الخاص بأكثر من 560 مليون دولار في 2017 مقابل 5 ملايين دولار في 2016. ووفقاً للتقرير، فقد بلغت في عام 2017 صافي أرباح البنك 252 مليون دولار، مرتفعة عن 167 مليون دولار في عام 2016.

وسلط التقرير الصادر الضوء على التعاون مع بنوك التنمية المتعددة الأخرى لسد الفجوة في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية، حيث يحتاج تمويل البنية التحتية الآسيوية إلى ما يقدر بـ 1.7 تريليون دولار سنويا حتى 2030.

وارتفع عدد أعضاء البنك إلى 84 عضواً في العام الماضي مقارنة بـ 57 في عام 2016، بينما أعلن البنك في 2 مايو الماضي عن انضمام بابوا غينيا الجديدة وكينيا، ما رفع العدد الإجمالي للأعضاء الذين تمت الموافقة عليهم إلى 86 عضواً.