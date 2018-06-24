100 مليار دولار سنوياً تكلفة محاربة الجريمة في البرازيل

حسونة الطيب (أبوظبي)

ارتفعت تكلفة العنف في البرازيل في الفترة بين 1996 إلى 2015، لأكثر من 138 مليار دولار سنوياً، من واقع 54 مليار دولار فقط، المستوى الذي تجاوز مقدرة العديد من الولايات وأدى لإفلاس بعضها. وتقدر الحكومة تكلفة العنف خلال العقدين الماضيين بنحو 1.94 تريليون دولار، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

وزاد معدل جريمة القتل في البرازيل خلال العقدين الماضيين، بصرف النظر عن الأموال الضخمة التي تنفقها الحكومة والقطاع العام على الأمن العام، وفقاً لنتائج دراسة نادرة نشرتها الحكومة البرازيلية عن الآثار الاقتصادية للعنف في البلاد.

وعكف علماء الاجتماع منذ فترة طويلة، على دراسة تكلفة العنف على كاهل الاقتصاد في الأميركيتين. وناهزت الكلفة الإجمالية للجريمة، بما في ذلك تقديرات تراجع معدلات الإنتاج وتكلفة الشرطة والسجون، 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل في 2015.

واندلعت آخر موجة من العنف خلال الأسابيع الماضية، عندما تواجهت قوات الأمن مع تجار المخدرات في معارك طويلة قرب العاصمة ريودي جانيرو.