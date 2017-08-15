القبض على «دبة» في إيطاليا

روما (أ ف ب)

ألقى حراس غابات في منطقة ترنتينو في شمال شرق إيطاليا بإذن من السلطات الإقليمية، القبض على دبة كانت قد تسببت بإصابة متنزه نهاية الشهر الماضي، على ما أفادت وسائل إعلام إيطالية أمس الأول. ويُشتبه في أن الدبة التي عُرّف عنها برمز «كاي جي 2»، أصابت سائحة في العام 2015.

واعتبر حاكم المنطقة في تصريحات للصحافيين أن هذا التدبير كان «ضرورة مطلقة» للحفاظ على سلامة الأشخاص في ترنتينو التي تعج بالقاطنين والزوار خلال الصيف، غير أنه أكد عزمه على عدم التخلي عن المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بعنوان «لايف أورسوس» الذي سمح بإعادة إدخال الدببة إلى ترنتينو اعتباراً من التسعينيات، على رغم الحاجة لتعديله. وواجه المسؤول انتقادات حادة من جمعيات عدة للرفق بالحيوانات وصفت هذا العمل بأنه «جريمة قتل وحشية غير مجدية» مع بعض الدعوات لمقاطعة ترنتينو.