بنجلاديش: محاولة أخيرة لإنقاذ تماسيح نهرية

دكا (أ ف ب)

أجرى أمس اختصاصيون في حفظ الحيوانات في بنجلاديش محاولة أخيرة لإنقاذ فصيلة تماسيح نهرية نادرة من الانقراض.. فقد تم إحضار أنثى تمساح في السادسة والثلاثين من العمر من نوع غريال وهي فصيلة تماسيح آكلة للأسماك كانت تستوطن الأنهار في شبه القارة الهندية، من حديقة للحيوانات في شمال شرق بنجلاديش إلى العاصمة دكا حيث يأمل القائمون على الموقع في أن تستطيع التعايش.

وقال رئيس هيئة «إنترناشونال يونيون فور كونسرفيشن أوف نيتشرز بنجلاديش غريال بروجكت» ساروار علم لوكالة فرانس برس: «هذا أملنا الأخير لإنقاذ تماسيح الغريال التي تواجه خطراً شديداً من الانقراض التام.. ونأمل تحقيق بعض النتائج على رغم وجود مخاوف من فقدان هذه التماسيح».

وكانت بنجلاديش الغنية بالأنهر موطناً رئيساً لتماسيح الغريال التي تتميز بجسمها العريض وخطمها الرفيع الطويل.

غير أن هذه الحيوانات باتت شبه منقرضة في بنجلاديش والأعداد القليلة التي تشاهَد في البلاد شقت على الأرجح طريقها عبر المياه من الهند المجاورة.