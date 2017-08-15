اختبارات فضائية على «كمبيوتر خارق»

ميامي (أ ف ب)

أطلقت شركة «سبايس أكس» الفضائية الأميركية، مركبة شحن غير مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، تحمل في ما تحمل كمبيوتر خارقاً لاختبار قدرته على العمل في الفضاء على مدى سنة.. وقد تقرر إطلاق الصاروخ «فالكون 9» حاملاً مركبة الشحن أمس الساعة 16:31 بتوقيت جرينيتش من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا، حيث كان الطقس ملائماً بنسبة 70%.

وتحمل مركبة الشحن طنين و900 كيلو جرام من المؤن والمعدات، من بينها الحاسوب الخارق الذي صممته شركة هوليت باكارد الأميركية.

والهدف من هذه المهمة معرفة ما إن كان الكمبيوتر يعمل بشكل جيد في الظروف المناخية القصوى في الفضاء على مدى عام.

وحددت مدة عام لهذه التجربة، لأن أي رحلة مأهولة في المستقبل إلى المريخ ستستغرق هذا الوقت.

وقال ألان أندريولي، نائب رئيس الشركة المصممة للحاسوب، في بيان «إن تأخيراً كهذا يمكن أن يجعل من أي مهمة استكشاف مهمة خطرة، فالرواد قد يواجهون مشكلات لا يمكنهم أن يحلوها بأنفسهم، لذا يعوّل على هذا الحاسوب في أن يساعد الرواد على التعامل مع أي مشكلة من دون الحاجة للعودة إلى الأرض».