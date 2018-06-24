أبوظبي (الاتحاد)

يتواصل العمل حالياً لإنجاز أعمال البنية الفوقية لأعمال تطوير مشروع «ريم مول أبوظبي»، ما تكلل مؤخراً بصب أولى البلاطات «العقدات» الخرسانيّة المُعلّقة، واستكمال أعمال الإنشاءات العمودية في كامل موقع المشروع، كما بدء إنجاز أعمال البنية التحتية وإجراء الفحوصات والاختبارات الهندسية والجيوتقنيّة المطلوبة للطرقات المعلّقة المرتبطة بأرض المشروع.

وبدأت الأعمال الإنشائيّة في مجمّع «ريم مول» أواخر 2017، وقد شهدت الأشهر القليلة الأولى نصب 13 رافعة بناء برجية ضمن موقع المشروع، وإنجاز أعمال الأساسات الخراسانيّة بوتيرة جيّدة، وقد تم صب ما يزيد على 55 ألف متر مكعب من الهياكل الخرسانية، وصب أكثر من 5500 طن من الخرسانة المسلّحة، ما يعادل أكثر من 9 آلاف شاحنة لنقل الخرسانة المسلحة. ومن المقرر أن يوفر مشروع «ريم مول»، عند اكتماله، 2 مليون قدم مربعة من المساحات القابلة للتأجير (2.9 مليون قدم مربع من إجمالي المساحة الأرضية)، والتي سيتم تخصيصها لأكثر من 450 متجراً للبيع بالتجزئة ومجموعة متنوعة من مراكز التسلية والترفيه المرموقة، بما في ذلك «حديقة أبوظبي الثلجية» التي تعتبر أول وجهة سياحية ثلجية في أبوظبي.