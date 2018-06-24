%6 مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي للشارقة

الشارقة (الاتحاد)
كشفت أمس مؤسسة الأبحاث والاستشارات العالمية «مجموعة أكسفورد للأعمال»، بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، عن تقرير «الشارقة 2018» الجديد، لتسلط فيه الضوء على خطط إمارة الشارقة الرامية إلى إبراز إنجازات الإمارة التي حققتها خلال السنة الماضية 2017.
وأشار التقرير إلى أن مساهمة النفط والغاز في الناتج الإجمالي المحلي للشارقة أقل من 6%، بينما بلغت مساهمة قطاع الصناعة 16.9% وقطاع العقارات 13% وقطاع تجارة الجملة والتجزئة 12.1% في العام 2017.
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وأكد التقرير أن القطاع الصناعي في الإمارة، أصبح مساهماً رئيسياً في الاقتصاد المحلي والوطني، ونجح في استغلال عدد من المزايا التنافسية، كان أبرزها: التكاليف المنخفضة والبنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي المميز على العديد من الطرق اللوجستية العالمية.
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