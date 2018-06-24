%6 مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي للشارقة

الشارقة (الاتحاد)

كشفت أمس مؤسسة الأبحاث والاستشارات العالمية «مجموعة أكسفورد للأعمال»، بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، عن تقرير «الشارقة 2018» الجديد، لتسلط فيه الضوء على خطط إمارة الشارقة الرامية إلى إبراز إنجازات الإمارة التي حققتها خلال السنة الماضية 2017.

وأشار التقرير إلى أن مساهمة النفط والغاز في الناتج الإجمالي المحلي للشارقة أقل من 6%، بينما بلغت مساهمة قطاع الصناعة 16.9% وقطاع العقارات 13% وقطاع تجارة الجملة والتجزئة 12.1% في العام 2017.

واستهدف التقرير استعراض خطط إمارة الشارقة الرامية إلى رفع معدلات النمو، وتعزيز فرص الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وتطوير قطاعاتها الخدمية وتحفيز الابتكار، حيث كشف التقرير مستويات وخيارات النمو في عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية للإمارة.

وأكد التقرير أن القطاع الصناعي في الإمارة، أصبح مساهماً رئيسياً في الاقتصاد المحلي والوطني، ونجح في استغلال عدد من المزايا التنافسية، كان أبرزها: التكاليف المنخفضة والبنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي المميز على العديد من الطرق اللوجستية العالمية.

وأظهر التقرير دور المنشآت الصناعية الجديدة، في زيادة نشاط قطاع الإنشاءات في الشارقة، وحجم فاعليتها إلى جانب مشاريع توليد الطاقة والنقل والمشاريع السكنية والتجارية، حيث يقدم التقرير تحليلاً للفرص الناتجة عن هذا النشاط، وما تحرزه من تقدم على مستوى مساعي الإمارة في تلبية الطلب المتزايد على مشاريع البنية التحتية والعقارات، وخاصة في قطاع المشاريع متعددة الاستخدامات.