410.36 مليار درهم رؤوس أمول الشركات المسجلة لدى «الأوراق المالية» بنهاية 2017

أبوظبي (وام)

بلغت قيمة رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المحلية المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع 410.36 مليار درهم مع نهاية العام 2017، وذلك وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن الهيئة.

وكانت الهيئة قد وافقت خلال العام 2017 على تسجيل 5 شركات مساهمة عامة منها شركتان حكوميتان تم تصويب توفيق وضعهما كشركة مساهمة عامة وثلاث شركات غير حكومية وبلغ إجمالي رؤوس أموالها جميعاً 74.4 مليار درهم.

وتصدرت إمارة أبوظبي المركز الأول على صعيد إجمالي قيمة رؤوس أموال الشركات المسجلة لدى الهيئة وبقيمة 256.217 مليار درهم تليها إمارة دبي بنحو 116.45 مليار درهم ثم إمارة الشارقة 21.5 مليار درهم.

وعلى صعيد رؤوس أموال الشركات التي يقع مقرها في إمارة عجمان فقد بلغت 1.71 مليار درهم في حين وصلت بالنسبة لإمارة أم القيوين 2.2 مليار درهم و10.34 مليار درهم لإمارة رأس الخيمة و1.96 مليار درهم لشركات مقرها إمارة الفجيرة. واحتلت إمارة أبوظبي مركز الصدارة أيضاً في قيمة رؤوس أموال الشركات، من حيث هيكل ملكيتها فقد بلغت رؤوس أموال الشركات الحكومية 187.8 مليار درهم، فيما وصلت للشركات غير الحكومية 68.414 مليار درهم.. وجاءت إمارة دبي بالمرتبة الثانية بنحو 116.4 مليار درهم و50 مليار درهم على التوالي.

وفي إمارة الفجيرة بلغت قيمة رؤوس أموال الشركات الحكومية 10 مليارات درهم، فيما وصلت القيمة بالنسبة للشركات غير الحكومية 1.96 مليار درهم.. وخلت بقية الإمارات الأخرى من وجود للشركات الحكومية المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات التي تم قيدها لدى الهيئة منذ العام 2001 وحتى نهاية 2017 بلغ 161 شركة من بينها 122 شركة إماراتية، في حين بلغ إجمالي عدد الشركات التي تحمل الجنسية الكويتية 22 شركة تلاها الشركات البحرينية 6 شركات، فيما تساوى عدد الشركات التي تحمل الجنسيتين الأردنية والسودانية بواقع 3 شركات لكل واحدة منها وتوزعت بقية الشركات على جنسيات البلدان العربية الأخرى.