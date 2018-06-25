عمليات شراء انتقائية تدعم الأسهم المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

ساهمت عمليات شراء «انتقائية» في دعم مؤشرات الأسواق المالية المحلية خلال جلسة بداية الأسبوع، لتستقر بالمنطقة الخضراء وذلك بعدما استهدفت المحافظ عدداً من الأسهم «القيادية» المدرجة في سوقي «أبوظبي للأوراق المالية» و«دبي المالي»، على الرغم من السيولة الشحيحة وهدوء التعاملات وحالة الترقب التي تسود أوساط المستثمرين انتظاراً لما ستسفر عنه نتائج الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 179.9 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع أكثر من 139.6 مليون سهم، من خلال تنفيذ 1894 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 63 شركة مدرجة، ارتفعت منها 17 سهماً، فيما تراجعت أسعار 32 سهماً، وظلت أسعار 14 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

ونجح مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع نهاية الجلسة، في الإغلاق مرتفعاً عند مستوى 4550 نقطة متراجعاً بنسبة 0.34%، متأثراً بارتفاع سهمي «أبوظبي الأول» و«اتصالات»، بعدما تم التعامل على أكثر من 45.7 مليون سهم، بقيمة بلغت 51.1 مليون درهم، من خلال تنفيذ 465 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 28 شركة مدرجة، ارتفعت منها 8 أسهم، فيما تراجعت أسعار 11 سهماً، وظلت أسعار 9 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

كما شهد مؤشر سوق دبي المالي، عمليات شراء على عدد من الأسهم القيادية، وفي مقدمتها سهم «دبي الإسلامي»، ساهمت في دعم المؤشر، ليغلق على ارتفاع طفيف بنسبة 0.03% عند مستوى 2929 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 93.9 مليون سهم، بقيمة بلغت 134.8 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1429 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 35 شركة مدرجة، ارتفعت منها 9 أسهم، فيما تراجعت أسعار 21 سهماً، بينما ظلت أسعار 5 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.