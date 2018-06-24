«الاتحادية» تدعو لتقديم الإقرارات وسداد الضرائب قبل 28 الشهر الجاري

أبوظبي (الاتحاد)

‬أعلنت ‬الهيئة ‬الاتحادية ‬للضرائب ‬أن ‬عدد ‬الأعمال ‬المسجلة ‬لضريبة ‬القيمة ‬المضافة ‬الملزمة ‬بتقديم ‬إقراراتها ‬وسداد ‬الضرائب ‬المستحقة ‬عليها ‬بحدٍ ‬أقصى ‬في ‬الثامن ‬والعشرين ‬من ‬شهر ‬يونيو ‬الجاري ‬يقدر ‬بنحو ‬92 ‬ألف ‬مسجل ‬لدى ‬الهيئة ‬يشمل ‬نحو ‬89 ‬ألف ‬من ‬المسجلين ‬للفترات ‬الربع ‬سنوية ‬الذين ‬بدأت ‬فترتهم ‬الأولى ‬بداية ‬يناير ‬2018 ‬وانتهت ‬بنهاية ‬شهر ‬مايو ‬الماضي ‬إضافة ‬إلى ‬حوالي ‬3 ‬آلاف ‬مسجل ‬ضمن ‬الفترات ‬الشهرية ‬الذين ‬يقدمون ‬إقراراتهم ‬شهرياً.

وطالبت «الهيئة» في بيان صحفي أمس، الأعمال المسجلة ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة التي انتهت فترتها الضريبية بنهاية مايو الماضي بتقديم إقراراتها وسداد الضرائب المستحقة الدفع عليها قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة، مؤكدةً ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية بقيمة صفر إذا لم يكن لدى الأعمال المسجلة أي توريدات خلال الفترة الضريبية وذلك تجنباً للتعرض لغرامات إدارية.

وقالت «الهيئة»، إنها حرصت على تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة على المسجلين في النظام الضريبي لتشجيعهم على الامتثال الضريبي الذاتي.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تستحوذ الأعمال المتوسطة والصغيرة على الحصة الأكبر من الأعمال المسجلة التي بدأت فترتها الضريبية الأولى في الأول من يناير 2018 وانتهت بنهاية مايو الماضي والتي ستقوم فيما بعد بتقديم إقرارات ربع سنوية». وأضاف «نظراً لأن هذه الأعمال التي تضم عدداً كبيراً من المسجلين لدى الهيئة تقوم بتقديم إقراراتها للمرة الأولى ندعوهم لتقديم الإقرارات وسداد المستحقات عن طريق الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة:‏‭ ‬eservices.tax.gov.ae ‬للتعرف ‬على ‬هذه ‬المعلومات ‬بدقة ‬وبإمكان ‬هذه ‬تقديم ‬إقراراتها ‬فوراً ‬وبعد ‬ذلك ‬تقوم ‬بسداد ‬المستحقات ‬قبل ‬انتهاء ‬المهلة ‬الممنوحة ‬للسداد ‬فلا ‬يشترط ‬تنفيذ ‬الخطوتين ‬في ‬الوقت ‬ذاته»‬. واستطرد: «إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة الدفع متاحة على مدار الساعة، فيمكن للخاضعين للضريبة زيارة الموقع الإلكتروني والدخول ‬لبوابة ‬الخدمات ‬الإلكترونية ‬والضغط ‬على ‬تبويب‭) ‬ضريبة ‬القيمة ‬المضافة)‭ ‬والوصول ‬إلى ‬نموذج ‬الإقرار ‬الضريبي ‬وتعبئة ‬بيانات ‬النموذج ‬ثم ‬تقديم ‬الإقرار ‬بعد ‬مراجعته ‬بعناية ‬وبعد ‬ذلك ‬يتم ‬سداد ‬الضريبة ‬المستحقة ‬الدفع ‬بالضغط ‬على ‬تبويب ‬مدفوعاتي»‬.