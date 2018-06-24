إقبال على السيارات الصغيرة في سوق الحراج بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

يشهد سوق الحراج بالشارقة، أحد الإدارات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، حركة إقبال نشطة من قبل العملاء من داخل دولة الإمارات وخارجها.

وقال ماجد المعلا، مدير سوق الحراج بالإنابة: «هناك زيادة في الإقبال على شراء السيارات الصغيرة، مقارنة بحجم الإقبال على السيارات الكبيرة التي يكون محركها أكبر واستهلاكها للبنزين أكثر، ومع زيادة أسعار النفط عالمياً، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة، أخذ الزبائن يميلون إلى السيارات الصغيرة، وبالتالي بقي مشهد الإقبال والحركة على السوق لافتة ونشطة، وقد جاء تراجع الإقبال على شراء السيارات الكبيرة لمصلحة السيارات الصغيرة ذات المحركات الصغيرة والأسطوانات الأربع، التي نما معدل الطلب عليها خلال الفترة الماضية بنسبة تقترب من 20%.