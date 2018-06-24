11.1 مليار دولار تجارة قطاع المواد الغذائية والمشروبات في «‬جافزا»

دبي (الاتحاد)
حقق قطاع المواد الغذائية والمشروبات في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، نمواً كبيراً خلال عام 2017، ما يعكس ثقة الشركات المتواصلة في جافزا بصفتها المنصة اللوجستية القادرة على خدمة أسواق الشرق الأوسط بأكملها.
وارتفع حجم التجارة إلى 3.5 مليون طن متري بقيمة بلغت 11.1 مليار درهم، أي ما يعادل 17.85% و15.37% من إجمالي حجم وقيمة تجارة قطاع المواد الغذائية والمشروبات في دبي على التوالي.
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وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»:
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وأضاف: «يؤكّد هذا النمو التزامنا بأهداف حكومة الإمارات في تحقيق التنوّع الاقتصادي، ونعمل من خلال خلق بيئة أعمال عالمية المستوى، على تحفيز المصنّعين على ترسيخ وجودهم هنا وتطوير منتجات وسلع جديدة تلبي احتياجات المستهلكين. وانطلاقا من الطبيعة الديناميكية لهذا القطاع، سنواصل تقييم أوضاع السوق لنضمن لأنفسنا موقعاً متقدّما يتيح لنا استباق وتلبية متطلبات العملاء».
استحوذت الشرق الأوسط على العدد الأكبر من الشركات بنسبة 37%، يليه إقليم آسيا والمحيط الهادئ 24%، وأوروبا 19%، والأمريكيتان وأفريقيا 10% لكل منهما. وأشار تقرير «بيزنس مونيتور إنترناشونال» BMI إلى النمو المطرد لقطاع المواد الغذائية والمشروبات في الإمارات على مدى العامين الماضيين، وتوقع أن تحقق مبيعات الأغذية نموا سنويا بمعدل 6.6 في المائة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.