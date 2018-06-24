11.1 مليار دولار تجارة قطاع المواد الغذائية والمشروبات في «‬جافزا»

دبي (الاتحاد)

حقق ‬قطاع ‬المواد ‬الغذائية ‬والمشروبات ‬في ‬المنطقة ‬الحرة ‬لجبل ‬علي «‬جافزا»‬، نمواً ‬كبيراً ‬خلال ‬عام ‬2017، ‬ما ‬يعكس ‬ثقة ‬الشركات ‬المتواصلة ‬في ‬جافزا ‬بصفتها ‬المنصة ‬اللوجستية ‬القادرة ‬على ‬خدمة ‬أسواق ‬الشرق ‬الأوسط ‬بأكملها.

وارتفع حجم التجارة إلى 3.5 مليون طن متري بقيمة بلغت 11.1 مليار درهم، أي ما يعادل 17.85% و15.37% من إجمالي حجم وقيمة تجارة قطاع المواد الغذائية والمشروبات في دبي على التوالي.

ويعدّ هذا النمو المتواصل في القطاع تأكيداً على ثقة المستثمرين في الإمارات، التي توفر أحد أكثر البيئات ملاءمة لممارسة الأعمال التجارية في الشرق الأوسط بفضل ارتفاع مستوى الدخل والاستثمارات الكبيرة في قطاع التجزئة بالدولة خلال الأعوام القليلة الماضية بحسب تقرير حديث أصدرته «بيرنس مونيتور إنترناشونال»‬. ويُعتبر قطاع المواد الغذائية والمشروبات أحد أبرز القطاعات في المنطقة الحرة لجبل علي، حيث تحتضن أكثر من 570 شركة من 75 دولة بما فيها مجموعة من الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 500 العالمية مثل «يونيليفر» و«مارس»، فضلاً عن شركات أخرى مثل ألكوزي، والشركة الخليجية للصناعات الغذائية، وهنتر فودز.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»:

«يسلّط نمو قطاع المواد الغذائية والمشروبات الضوء على نجاح المنطقة الحرة لجبل علي في ترسيخ مكانتها كوجهة مفضّلة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وأضاف: «يؤكّد هذا النمو التزامنا بأهداف حكومة الإمارات في تحقيق التنوّع الاقتصادي، ونعمل من خلال خلق بيئة أعمال عالمية المستوى، على تحفيز المصنّعين على ترسيخ وجودهم هنا وتطوير منتجات وسلع جديدة تلبي احتياجات المستهلكين. وانطلاقا من الطبيعة الديناميكية لهذا القطاع، سنواصل تقييم أوضاع السوق لنضمن لأنفسنا موقعاً متقدّما يتيح لنا استباق وتلبية متطلبات العملاء».

استحوذت الشرق الأوسط على العدد الأكبر من الشركات بنسبة 37%، يليه إقليم آسيا والمحيط الهادئ 24%، وأوروبا 19%، والأمريكيتان وأفريقيا 10% لكل منهما. وأشار تقرير «بيزنس مونيتور إنترناشونال» ‏BMI ‬إلى ‬النمو ‬المطرد ‬لقطاع ‬المواد ‬الغذائية ‬والمشروبات ‬في ‬الإمارات ‬على ‬مدى ‬العامين ‬الماضيين، ‬وتوقع ‬أن ‬تحقق ‬مبيعات ‬الأغذية ‬نموا ‬سنويا ‬بمعدل ‬6.6 ‬في ‬المائة ‬على ‬مدى ‬الأعوام ‬الخمسة ‬المقبلة.