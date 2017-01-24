«الدفاع» العراقية: تحرير كامل الساحل الأيسر للموصل

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس، تحرير الساحل الأيسر لمدينة الموصل بمحافظة نينوى بشكل كامل، مؤكدة أنه لم يتبق سوى الإعلان الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء الذي فتح تحقيقاً في انتهاكات القوات العسكرية التي قتلت 3 مدنيين في الموصل، ومليشيات «الحشد الشعبي» التي اغتالت 30 مختطفا شمال بغداد كانت القوى السُنية أكدت قيام فصائل مليشياوية باختطافهم قبل 3 أيام.

وقالت الوزارة، في بيان: «إن القوات المسلحة تمكنت من تحرير الساحل الأيسر للموصل بشكل كامل»، مشيرة إلى أنه «لم يتبق سوى الإعلان الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة».

وأضافت أن «القوات كبدت العدو خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات، وهي الآن تباشر إزالة العبوات والمتفجرات وتنظيف الدور والمباني وفتح الطرق ومسك الأرض، ونشر نقاط عسكرية لمنع الخروقات وتفويت الفرصة على الإرهاب، الذي يعيش حالة انهيار وتشتت بعد الخسائر الأخيرة التي تلقاها».

من جهة أخرى، أفادت مصادر الجيش بأن 28 من «داعش» و10 عراقيين، بينهم عسكريون، قتلوا في عمليات الموصل. وقالت إن طيران التحالف الدولي قصف فجرا، معاقل «داعش» في الساحل الأيمن، مما أوقع 17 قتيلا، فيما قتلت القوات 11 من التنظيم بعمليات متفرقة في منطقة بيسان، ومناطق بالساحل الشمالي.