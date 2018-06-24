أبوظبي (الاتحاد)
أبرمت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، لتكون مزود الرعاية الصحية الرسمي في معرض «أبوظبي العالمي للقوارب» والذي يعقد بنسخته الأولى من 17 إلى 20 أكتوبر 2018، حيث ستكون «صحة» حاضرة في المعرض لتقديم أفضل الخدمات للمشاركين والزوار، عبر عيادة طبية متنقلة، ومجهزة بالكامل بمختلف المعدات الطبية وطاقم مختص من الخبراء والأطباء.
وقال ألكساندر نيتشول، مدير«معرض أبوظبي العالمي للقوارب»: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع شركة «صحة»، من أجل توفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية لكل من العارضين والزوار الذين سوف يحضرون المعرض.
|
|
وأعرب الدكتور مروان علي الكعبي، مدير إدارة الجاهزية واستمرارية الأعمال في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عن أهمية الشراكة مع أدنيك وقال: «يسرنا دعم «معرض أبوظبي العالمي للقوارب» في دورته الأولى، حيث نركز بشكل كبير اليوم على ممارسات الرعاية الصحية والخدمات ذات الجودة العالية».