أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، لتكون مزود الرعاية الصحية الرسمي في معرض «أبوظبي العالمي للقوارب» والذي يعقد بنسخته الأولى من 17 إلى 20 أكتوبر 2018، حيث ستكون «صحة» حاضرة في المعرض لتقديم أفضل الخدمات للمشاركين والزوار، عبر عيادة طبية متنقلة، ومجهزة بالكامل بمختلف المعدات الطبية وطاقم مختص من الخبراء والأطباء.

وقال ألكساندر نيتشول، مدير«معرض أبوظبي العالمي للقوارب»: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع شركة «صحة»، من أجل توفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية لكل من العارضين والزوار الذين سوف يحضرون المعرض.

وأضاف نيتشول: «سوف يشكل «معرض أبوظبي العالمي للقوارب» حدثاً فريداً لأبوظبي، حيث نسعى إلى تهيئة بيئة تمزج بشكل فريد بين اليخوت الفاخرة وعالم الترفيه البحري إلى جانب التاريخ البحري الغني للإمارات، وتقديم العروض التي تأخذ الزائرين إلى حقبة من الزمن، تحكي قصة التاريخ البحري الإماراتي الغني والعريق، نعد الزائرين من حول العالم بتجربة مختلفة خلال «معرض أبوظبي العالمي للقوارب»، الذي سيوفر منصة متميزة تروّج لإمارة أبوظبي عالمياً، كوجهة مفضّلة لتنظيم المعارض والفعاليات الحية».

وأعرب الدكتور مروان علي الكعبي، مدير إدارة الجاهزية واستمرارية الأعمال في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عن أهمية الشراكة مع أدنيك وقال: «يسرنا دعم «معرض أبوظبي العالمي للقوارب» في دورته الأولى، حيث نركز بشكل كبير اليوم على ممارسات الرعاية الصحية والخدمات ذات الجودة العالية».