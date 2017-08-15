السلطة الفلسطينية تطلق سراح 5 صحفيين

رام الله، الأراضي الفلسطينية (أ ف ب)

أطلقت السلطة الفلسطينية الاثنين سراح صحفيين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي في الضفة الغربية، حسبما أفاد محام يدافع عن قضيتهم، وهيئة حقوقية. وقال محامي نقابة الصحفيين علاء فريجات، إن «المحاكم المختصة قررت إطلاق سراح خمسة صحفيين، ومن المفترض أن يتم الإفراج عن جميع الصحفيين».

وأكد مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك الذي تابع قضية المعتقلين «ثلاثة تم إطلاق سراحهم فعلياً، فيما أنهى اثنان الإجراءات كافة، وهم قيد إطلاق السراح الفعلي».

وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة اعتقلت سبعة صحفيين الأسبوع الماضي، ووجهت إلى خمسة منهم تهمة «نقل معلومات حساسة لجهات معادية». كما وجهت إليهم اتهامات تتعلق بالنشر عبر الإنترنت أو من خلال إنشاء مواقع وفضائيات إخبارية.

واستندت لوائح الاتهام إلى قانون الجرائم الإلكترونية الذي بدأ تطبيقه في يوليو الماضي، ويواجه انتقادات حقوقيين وصحفيين. وقال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين عمر نزال «هذا القانون ووجه باعتراض من قبل النقابة لحظة الإعلان عنه».

وبين المعتقلين السبعة، ثلاثة صحفيين يعملون لدى قناة القدس، وواحد في بيت لحم، ويعمل أحد الصحفيين مع قناة الأقصى التابعة لـ«حماس».

ويأتي إطلاق سراحهم، بعد ساعات من إطلاق «حماس» سراح صحفي يعمل لدى تلفزيون فلسطين الرسمي، بعد اعتقال استمر أكثر من 60 يوماً.