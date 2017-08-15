مصر تفتح استثنائياً معبر رفح لسفر حجاج غزة

رفح، الأراضي الفلسطينية (أ ف ب)

أعادت السلطات المصرية أمس فتح معبر رفح الحدودي استثنائيا لأربعة أيام لسفر الحجاج من قطاع غزة الى السعودية لأداء مناسك الحج. وقال هشام عدوان مدير الإعلام في هيئة المعابر في وزارة الداخلية التي تديرها حماس إن «المعبر أُعيد فتحه لمدة أربعة أيام في اتجاه واحد فقط لسفر الحجاج وعددهم 2500 بعد وصول جوازات سفرهم وعليها فيزا السعودية». وأوضح أن نحو «800 حاج سيغادرون القطاع».

وكان وفد يضم قادة من حماس وتيار النائب السابق من حركة فتح محمد دحلان توجه الجمعة الماضي الى القاهرة للبحث مع المصريين في عدة قضايا. وقال عضو في الوفد أن «من بين هذه القضايا إعادة فتح معبر رفح وفق آلية جديدة تخفف من معاناة مواطني القطاع ونتوقع أن تتم هذه الخطوة في مطلع سبتمبر» المقبل.