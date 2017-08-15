تراجع طفيف في التوترات الكورية

سيؤول، بكين (رويترز)

تراجعت حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية أمس، وقال رئيس كوريا الجنوبية إن حل مسألة طموحات كوريا الشمالية النووية يجب أن يتم سلميا، وقلل مسؤولون أميركيون من خطر نشوب حرب قريبا مع بيونج يانج. وكانت المخاوف من أن تكون كوريا الشمالية اقتربت من تحقيق هدفها بأن تصبح الأراضي الأميركية داخل نطاق صواريخها النووية قد زادت من حدة التوترات في الأشهر الأخيرة.

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مطلع الأسبوع من أن الجيش الأميركي «جاهز ومتأهب» في حال تصرفت كوريا الشمالية برعونة بعد أن هددت الأسبوع الماضي بإطلاق صواريخ على جزيرة جوام الأميركية في المحيط الهادي. وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن في تصريحات في بداية اجتماع مع كبار المساعدين والمستشارين «يجب ألا تنشب حرب جديدة على شبه الجزيرة الكورية. وأيا كانت التقلبات التي نواجهها يجب حل مسألة كوريا الشمالية النووية سلميا».

وأضاف «أنا متأكد أن الولايات المتحدة ستتعامل مع الوضع الحالي بهدوء ومسؤولية وستتبنى موقفا كموقفنا». وأيد مسؤولون أميركيون منهم مستشار الأمن القومي اتش.ار مكماستر أسلوب ترامب الحاد في التعامل مع كوريا الشمالية لكنهم هونوا من خطر أن يتطور الخطاب العدائي الذي استخدم أمس الأول الأحد إلى صراع. وقال مدير المخابرات المركزية الأميركية أمس الأول مايك بومبيو إن كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية قد يجري اختبارا صاروخيا جديدا لكن الحديث عن الاقتراب من مشارف الحرب النووية يعد مبالغة في تقدير الخطر.