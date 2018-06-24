%15.6 نمواً في صادرات الدولة إلى أميركا خلال أبريل

مصطفى عبد العظيم (دبي)
ارتفعت الصادرات الإماراتية من السلع والبضائع إلى الولايات المتحدة خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 15.6%، لتصل إلى 1.5 مليار درهم (411.1 مليون دولار) مقارنة مع 1.3 مليار درهم (355.6 مليون دولار) للشهر ذاته من العام الماضي، وفقاً لبيانات مركز الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية.
وأظهرت بيانات المركز ارتفاع واردات الدولة من البضائع الأميركية خلال شهر أبريل الماضي لتصل إلى 6.1 مليار دولار(1.67 مليار دولار) مقارنة مع 5.54 مليار درهم (1.5 مليار دولار) للشهر ذاته من العام الماضي، ليرتفع بذلك حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال شهر أبريل الماضي بنسبة11.7% وصولاً إلى 7.64 مليار درهم (2.08 مليار دولار)، مقارنة مع 6.8 مليار درهم (1.86 مليار دولار) في شهر أبريل من العام الماضي.
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وفي المقابل، بلغ إجمالي واردات الدولة من الولايات المتحدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 20.7 مليار درهم (5.66 مليار دولار)، مقارنة مع 24.4 مليار درهم (6.66 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي بانخفاض قدره 15.16%.
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وتعد دولة الإمارات في المقابل أكبر سوق للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، تلتها المملكة العربية السعودية، خاصة في مجال الآلات ومعدات النقل والطيران والصناعات والأغذية والمنتجات المعدنية.