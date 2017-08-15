ضبط شبكة لـ «داعش» في لبنان



تاريخ النشر: الثلاثاء 15 أغسطس 2017 بيروت (وكالات) أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان أمس، ن توقيف شبكة إرهابية تابعة لتنظيم «داعش» في منطقة وادي خالد شمال البلاد. وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان، إن «شعبة المعلومات في المديرية أوقفت شخصين ينتميان إلى داعش الأول لبناني كان يحاول الانتقال إلى سوريا والثاني سوري كان في انتظار قيام أحد كوادر التنظيم المقيم في إحدى الدول الأوروبية بتحويل الأموال اللازمة لانتقال عناصر التنظيم». وأوضح أنه بناء على إفادة الموقوفين تمكنت قوة من شعبة المعلومات من إيقاف سوريين آخرين في منطقة وادي خالد شمال لبنان اعترفا بالتواصل مع مهربين يقيمون في سوريا ويعملون على تسهيل انتقال عناصر التنظيم في المحافظات السورية كافة».