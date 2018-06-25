«الاتحاد للطيران» تتبنى برامج إعارة للطيارين مع الشركات العالمية

رشا طبيلة (أبوظبي)

قال متحدث رسمي باسم «الاتحاد للطيران»، إن برامج انتداب الموظفين يعد من الممارسات الشائعة بين شركات الطيران، وهو ما تتبناه «الاتحاد للطيران» منذ سنوات، وتقوم به مع شركائها من شركات الطيران حول العالم. وأضافت الشركة في بيان رسمي لـ«الاتحاد»، أن برامج الانتداب تلك تتيح لشركات الطيران إمكانية إدارة مواردها من الطيارين بكفاءة عالية.

وجاء البيان تعليقاً على ما تم تداوله أمس، حول إبلاغ الشركة طياريها أنهم يستطيعون الانضمام لـ«طيران الإمارات» بشكل مؤقت لمدة عامين. وقال مصدران لـ«رويترز»، إن برنامج الإعارة ممارسة معتادة بين شركات الطيران تتيح الإدارة الفعالة للطيارين، مضيفاً أنه سبق لـ«الاتحاد» أن فعلت الشيء نفسه لسنوات عدة مع شركات طيران شريكة في أنحاء العالم.

وقال متحدث باسم «طيران الإمارات»، إن الشركة تعمل مع «الاتحاد للطيران» بشأن برنامج إعارة لبعض الطيارين.