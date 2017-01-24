لبنان يؤكد استمرار جهوده في مكافحة الإرهاب

بيروت (وكالات)

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أمس الأول، إن التهديد الإرهابي للبنان موجود، ولكن هناك من يعمل ليكون الأمن مستتب.

وقال الحريري خلال تفقده مقهى في بيروت تم اعتقال انتحاري فيه قبل أن يفجر نفسه أمس الأول، «نعم التهديد موجود، ولكن هناك رجالاً ونساء يعملون ليلاً ونهاراً لكي يكون الأمن مستتباً في البلد، وهذا الأمر يعيشه كل اللبنانيين يومياً»، مؤكداً «نحن نسير بعمل علمي ويومي وجهد كبير جداً من قبل استخبارات الجيش وشعبة المعلومات».

وتابع أن «البلد بخير طالما الوحدة والتماسك بين الشعب اللبناني موجودان، خصوصاً في ظل وجود رئيس الجمهورية وعينه الساهرة على الأمن، وبوجود القوى الأمنية إن كان في وزارة الدفاع أو في وزارة الداخلية، فقد قاموا بعمل كبير جداً، ولا يزالون يعملون بجهد كبير وهذا هو واجبهم».

وأضاف أن «الجهد الكبير الذي يبذل من قبل القوى الأمنية كافة، هو جهد استثنائي»، مضيفاً «أنا شخصياً ووزيرا الداخلية والدفاع كنا نتابع هذه العملية لحظة بلحظة، وقد حصل ما حصل بالأمس، وتم القبض على الانتحاري». وقال «لقد أتيت إلى هنا لأقول للناس، إن الخوف الذي يحاولون وضعه في قلوبكم مرفوض، وسنظل نعيش حياتنا الطبيعية».