بيروت (وكالات)
شنت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري حملة اعتقالات واسعة داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بالتزامن مع حملة اعتقالات شنها تنظيم «داعش» الإرهابي في مخيم اليرموك قرب العاصمة السورية دمشق. وأفادت «مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا» إن تنظيم «داعش» الارهابي شنّ حملة اعتقالات ضد من تبقى من الناشطين داخل مناطق سيطرته في مخيم اليرموك، مشيرا إلى أن التنظيم أطلق بعض المعتقلين وفرض عليهم الإقامة الجبرية داخل منازلهم ولم تعرف أسباب الاعتقالات حتى الآن.
يذكر أن تنظيم «داعش» الإرهابي قام منذ سيطرته على أحياء في مخيم اليرموك باقتحام مقرات الهيئات الإغاثية وسرق ونهب محتوياتها، كما قام باختطاف الناشطين والإغاثيين. وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في تقريرها مطلع الشهر الجاري، أن 254 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا أصبحوا نازحين داخليا جراء النزاع في سوريا وأن 418 ألف فرد يعتمدون بالكامل على المعونة الطارئة التي تقدمها الأونروا، مبينة أن أكثر من 60% من 438 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا نزحوا لمرة واحدة على الأقل، وأن النزوح المستمر جنبا إلى جنب مع الإرهاق واليأس والإحباط تسبب بخسائر فادحة للاجئي فلسطين في سوريا.
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من جانب آخر اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري عددا من الشباب والفتيات من مخيمي اليرموك وخان الشيخ قرب دمشق.