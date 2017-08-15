محكمة ألمانية تدين سورياً احتال على «داعش»!



تاريخ النشر: الثلاثاء 15 أغسطس 2017 برلين (رويترز) قالت متحدثة باسم محكمة ألمانية إن المحكمة أدانت لاجئا سوريا بالاحتيال على تنظيم «داعش» لتمنح بذلك الحماية القانونية لتنظيم يصفه الاتحاد الأوروبي بأنه إرهابي. وحكم قاض في مدينة ساربروكن في جنوب غرب ألمانيا على السوري وهو مصفف شعر من دمشق وعمره 39 عاما بالسجن عامين لأنه طلب من أعضاء من «داعش» تحويل ما يصل إلى 180 ألف يورو إليه. وقال القاضي إن الرجل ادعى كذبا أنه سيشن هجمات في ألمانيا لصالح التنظيم باستخدام متفجرات. ولم يتم تحويل أي أموال إليه. ورفضت المحكمة قول الادعاء إن الرجل مذنب بجريمة أكبر وهي التخطيط لشن هجمات لصالح التنظيم الإرهابي. وقالت متحدثة باسم المحكمة إن الطرفين استأنفا ضد الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا.