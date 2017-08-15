انتهاء الاستعدادات العسكرية لإطلاق معركة «تلعفر»

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)
أعلنت أغلب القطعات العسكرية العراقية بمشاركة ميليشيات «الحشد الشعبي» الاستعداد لبدء معركة تحرير قضاء تلعفر غرب الموصل من سيطرة تنظيم «داعش»، فيما عثرت القوات على مقبرة جماعية ضمت رفات 28 شخصاً من ضحايا التنظيم الإرهابي في منطقة الحاوي غربي المدينة.
وأعلن مصدر أمني في جهاز مكافحة الإرهارب توجه قوات إلى قضاء تلعفر استعدادا لبدء معركة تحرير القضاء من «داعش». وقال المصدر إن «قوات من الجهاز توجهت نحو تلعفر استعداداً لبدء اقتحام أكبر قضاء عراقي وإعادته إلى محافظة نينوى»، في حين أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت أن وحدات من الفرقة الآلية المدرعة وقوات النخبة تحركت في اتجاه تلعفر تمهيدا لتحريرها.
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وفي سياق آخر، أفادت مصادر أمنية أمس، بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص في حوادث متفرقة من مناطق مختلفة في مدينة الموصل.
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وعثرت القوات الأمنية على مقبرة جماعية ضمت رفات 28 شخصاً من ضحايا تنظيم «داعش» في منطقة الحاوي غرب الموصل حسب مصدر أمني ، موضحاً إن القوات الأمنية عثرت على المقبرة من خلال التمشيط ومعالجة جيوب داعش الإرهابي في منطقة الحاوي التي كانت أبرز أوكار التنظيم غرب الموصل. وأضاف المصدر أن القوات الأمنية عثرت على الرفات وعلى أجسادهم أثار للتعذيب كقطع الساق أو الأيدي أو الأصابع وعليهم طلقات نارية في منطقة الرأس والصدر.