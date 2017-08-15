انتهاء الاستعدادات العسكرية لإطلاق معركة «تلعفر»

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أعلنت أغلب القطعات العسكرية العراقية بمشاركة ميليشيات «الحشد الشعبي» الاستعداد لبدء معركة تحرير قضاء تلعفر غرب الموصل من سيطرة تنظيم «داعش»، فيما عثرت القوات على مقبرة جماعية ضمت رفات‏‭ ‬28‭ ‬شخصاً ‬من ‬ضحايا التنظيم الإرهابي ‬في ‬منطقة ‬الحاوي ‬غربي المدينة.

وأعلن مصدر أمني في جهاز مكافحة الإرهارب توجه قوات إلى قضاء تلعفر استعدادا لبدء معركة تحرير القضاء من «داعش». وقال ‬المصدر ‬إن «‬قوات ‬من‭ ‬الجهاز توجهت ‬نحو ‬تلعفر ‬استعداداً ‬لبدء ‬اقتحام‭ ‬أكبر ‬قضاء ‬عراقي ‬وإعادته ‬إلى‭ ‬محافظة ‬نينوى»، في حين أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت أن وحدات من الفرقة‏‭ ‬الآلية ‬المدرعة ‬وقوات ‬النخبة ‬تحركت ‬في اتجاه ‬تلعفر ‬تمهيدا ‬لتحريرها‭.

وقال ‬مسؤول ‬في الجيش ‬إن ‬اللواء ‬75ضمن ‬الفرقة ‬16 تحرك ‬أيضاً من ‬الموصل ‬للحشد ‬قرب ‬قضاء ‬تلعفر ‬استعداداً ‬لمعركة ‬التحرير. بدوره، أعلن المتحدث باسم ميليشيا «الحشد الشعبي» المدعو أحمد الأسدي أمس، عن تحديد موعد انطلاق المعركة ، موضحاً في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد: «تم تحديد موعد أولي لهذه العمليات وستعلن ساعة الصفر من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد اكتمال جاهزية التشكيلات»، مضيفاً أن المعركة ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة. وأكد المتحدث أن مشاركة الحشد في الحملة المقبلة ستكون فاعلية وأساسية، موضحا أن معظم الفصائل المنضوية تحت راية الحشد ستخوض صراعا إلى جانب الجيش في جميع محاور القتال.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر أمنية أمس، بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص في حوادث متفرقة من مناطق مختلفة في مدينة الموصل.

وقالت المصادر إن مسلحين مجهولين قتلوا مدنيا بإطلاق نار في قرية «أبو جربوعة» قضاء الموصل. وأضافت أن دائرة الطب العدلي تسلمت جثة عنصر من الشرطة الاتحادية قتل بإطلاق نار مجهول ما بين رجم حديد وحي التنك غربي الموصل، مشيرة إلى إصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش قرب قرية عوينات شمال غرب الموصل. وأحبطت القوات الأمنية أمس عملية تهريب سلاح لتنظيم «داعش» من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر من مدينة الموصل. وأوضح مصدر أمني أن القوات ألقت القبض على الإرهابيين وصادرت الأسلحة التي كانت بحوزتهم وهي تحقق معهم الآن وتدون إفاداتهم للوصول إلى معلومات هامة عن مخطط الإرهابيين الذين كانوا يعتزمون تنفيذه بهذه الأسلحة. وفي السياق، أعلنت الأجهزة الأمنية أنها اعتقلت «المسؤول العسكري العام للقاطع الايسر» لما يسمى بولاية نينوى و10 من الإرهابيين الذين يشكلون مفارز مرتبطة به وضبطت بحوزتهم أسلحة ومتفجرات كانوا ينوون بها استهداف المواطنين الأبرياء والأجهزة الأمنية.

وعثرت القوات الأمنية على مقبرة جماعية ضمت رفات‏‭ ‬28‭ ‬شخصاً ‬من ضحايا تنظيم «‬داعش» ‬في ‬منطقة ‬الحاوي ‬غرب ‬الموصل ‬حسب ‬مصدر أمني ، موضحاً إن القوات الأمنية‏‭ ‬عثرت ‬على ‬المقبرة ‬من ‬خلال ‬التمشيط ‬ومعالجة ‬جيوب ‬داعش ‬الإرهابي ‬في منطقة‭ ‬الحاوي ‬التي ‬كانت ‬أبرز ‬أوكار التنظيم غرب ‬الموصل. وأضاف المصدر أن القوات الأمنية عثرت على الرفات وعلى أجسادهم أثار للتعذيب كقطع‏‭ ‬الساق ‬أو ‬الأيدي ‬أو ‬الأصابع ‬وعليهم ‬طلقات ‬نارية ‬في ‬منطقة ‬الرأس ‬والصدر.