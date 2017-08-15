جيش الجزائر يدمر مخبأين لإرهابيين



تاريخ النشر: الثلاثاء 15 أغسطس 2017 الجزائر (د ب أ) أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تدمير مخبأين للجماعات الإرهابية في ولاية تيبازة (90 كيلومتراً غرب العاصمة الجزائر). وقالت الوزارة، في موقعها الرسمي عبر الإنترنت أمس، إن المخبأين تم كشفهما أمس الأول ويحتويان على 18 قنبلة تقليدية الصنع ومواد متفجرة ومعدات تفجير ومنظاري ميدان، وأجهزة إلكترونية، إضافة إلى كميات معتبرة من المواد الغذائية والصيدلانية. وكانت وزارة الدفاع أعلنت أمس عن ضبط مخبأ للأسلحة يحتوي على 40 قطعة سلاح وكميات هامة من الذخيرة، في منطقة برج باجي مختار على الحدود الجنوبية مع مالي.