رئيس البرلمان السوداني يزور الكويت



تاريخ النشر: الثلاثاء 15 أغسطس 2017 الكويت، الخرطوم (وكالات) وصل رئيس المجلس الوطنى السودانى (برلمان) إبراهيم أحمد عمر، والوفد المرافق له إلى الكويت أمس فى زيارة رسمية تستمر أربعة أيام. ‏وكان فى استقبال رئيس المجلس الوطنى السودانى لدى وصوله رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم ورئيس بعثة الشرف المرافقة النائب شعيب المويزرى والسفير الكويتى لدى السودان بسام القبندى والسفير السودانى لدى الكويت محيى الدين سالم. وقال المتحدث باسم رئيس المجلس عبد الماجد هارون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن «زيارة رئيس البرلمان السوداني تأتي لتوقيع مذكرة تفاهم مع مجلس الأمة الكويتي لتكون أساساً راسخاً للتعاون بين المؤسستين التشريعيتين». وسيجري رئيس البرلمان في زيارته الأولى للكويت بدعوة من رئيس مجلس الأمة والتي تستمر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري عدداً من اللقاءات في إطار تطوير العلاقات على مستوى العمل النيابي وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح البلدين. من جانب آخر، أعرب وزير المعادن السوداني هاشم علي سالم أمس عن ترحيب بلاده بالاستثمارات الكويتية في مجال التعدين، مشيراً إلى توقعات وزارة المعادن بان يصبح السودان من اكبر منتجي الذهب خلال السنوات الأربع المقبلة.