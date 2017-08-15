تونس: اعتقال 10 عناصر تكفيرية

تونس (الاتحاد)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن وحداتها الأمنية تمكنت من القبض على 5 عناصر تكفيرية وإيقاف 5 عناصر آخرين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي. وأكدت الداخلية أمس في بيان أن وحدات الحرس الوطني على كامل تراب البلاد، تمكنت خلال الفترة الممتدة بين يومي 6 و13 أغسطس الجاري، من إحباط 4 عمليات اجتياز للحدود البرية خلسة والقبض على 9 مجتازين و4 محاولات بحرية خلسة، والقبض على مثلهم (أي تسعة).

وأشار البيان أيضاً إلى إحباط 87 عمليّة تهريب قدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للبضائع المهرّبة المحجوزة بثلاثة ملايين و452 ألف دينار، (أي ما يعادل تقريباً 1,46 مليون دولار)، مشيراً إلى حجز 5 بنادق صيد ومسدس و108 قطع سلاح خرطوشة من مختلف الأعيرة ممسوكة من دون رخصة. وذلك إلى جانب حجز 75 سيارة وشاحنة وحجز449 قرصاً مخدراً، وإلقاء القبض على 641 مُفتشاً عنهم من أجل قضايا حق عام .

كما قالت «الداخلية»، إن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لإقليم الحرس الوطني في زغوان (جنوب العاصمة) تمكنوا في الليلة الفاصلة بين يومي الأحد والاثنين، في إطار حملة المحافظة على المعالم الأثرية، من تفكيك شبكة للتنقيب على الآثار تضم 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و60 عاماً، وذلك بعد القبض عليهم وهم في صدد القيام بحفريات لهذا الغرض.