توقيع «في بلاغة الحجاج» بـ «دار تطوان»

محمد نجيم (الرباط)

قال الدكتور نزار التجديتي، في حفل توقيع وتقديم كتاب محمد مشبال «في بلاغة الحجاج»، والفائز بجائزة الشيخ زايد في صنف الفنون والدراسات الأدبية سنة 2018، إن جائزة الشيخ زايد هي من أهم الجوائز العربية والعالمية،وانها تُكرِّم جهود مدرسة البلاغة المغربية، مؤكداً أن اختيار هيئتها العلمية لهذا الكتاب يُعد اختياراً موفّقاً يضاعف من قيمة هذه الجائزة الإماراتية الرمزية ومصداقيتها العلمية والثقافية في الوسط العربي والدولي، نظراً لما راكمه مؤلِّفه، في مساره الأكاديمي، من خبرة وتكوين وتأليف وإشراف وإشعاع في موضوع البلاغة والنقد. مضيفاً في كلمته «إن هذا الاختيار يزداد أهمية ودلالة إذا علمنا أن المحتفى به ليس ظاهرة عابرة في السّاحة العلمية المغربية، وإنما هو مثال حيّ على مجهودات البلاغيين المغاربة بوجه عام، وعلى جهود المدرسة التطوانية في مجال الدرس البلاغي المغربي بوجه خاص.

وأكد الدكتور نزار في حفل توقيع الكتاب المتوج بجائزة الشيخ زايد والمنظم من طرف دار الشعر بتطوان، إن هذا الكتاب المتوّج إماراتياً واضح المعنى، جليّ الدلالة على مقصود مؤلفه، مثلما يستشف القارئ من صيغة عنوانه النسبية، في»بلاغة الحجاج: نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطابات»، وهو العنوان الذي يمكن ترجمته على هذا المنوال:«مساهمة في بلاغة الحجاج»، أو بالأحرى«مشروع نظرية جديدة في بلاغة الحجاج».