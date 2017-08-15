دعوة السبسي للمساواة بين الجنسين في الميراث تثير جدلاً في تونس

ساسي جبيل، وكالات (تونس)
أثار إعلان الرئيس الباجي قايد السبسي عن حزمة المقترحات الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة في المجالات كافة، بما فيها الميراث، جدلاً واسعاً في تونس، في وقت تدرس حركة النهضة المقترحات قبل الإعلان عن موقف رسمي للحركة.
وأصدر ديوان الإفتاء في تونس أمس بياناً ساند فيه مقترحات السبسي، قائلاً إن هذا المقترحات تدعم مكانة المرأة، وتضمن وتفعل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، التي نادى بها الدين الإسلامي في قوله تعالى «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف»، فضلاً عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية التي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين.
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وقالت النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي رداً على دعوة رئيس الجمهورية إلى المساواة في الميراث بين الجنسين والسماح للتونسية المسلمة بالزواج بغير المسلم، أن تلك الدعوات لن تمر في مجلس الشعب صاحب السلطة التشريعية في ظل النظام الديمقراطي.
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وأضاف المكي في تصريح لموقع «آخر خبر» التونسي، أن موضوع المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمر مفصول ومضبوط في المدونة الفقهية الإسلامية، والدستور التونسي يتضمن نصاً واضحاً في عدم مخالفة النص القانوني لما جاء في النص الديني. وتحفظ المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، في الرد على ملف المساواة في الإرث الذي طرحه رئيس الجمهورية في خطابه، لافتاً إلى أن الحزب سينتظر ليرى في كيفية تفعيل تلك المبادئ. وأضاف أن الحركة ستتفاعل بصورة رسمية مع كل ما سيتم اقتراحه في إطار المؤسسات الرسمية وفي إطار مجلس نواب الشعب حين عرض برامج ومشاريع اللجنة التي استحدثها الرئيس.