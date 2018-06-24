الأرشيف الوطني يعزز منصته الذكية بإصدارات جديدة مجانية

أبوظبي (وام)

أطلق الأرشيف الوطني ثلاثة إصدارات جديدة على منصته الإلكترونية تتطرق إلى جوانب من سيرة القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - وتفتح صفحات مهمة من تاريخ دولة الإمارات، وذلك في إطار خطته الاستراتيجية الهادفة إلى توفير بحوث وخدمات معرفية متكاملة وإثراء تطبيقاته الذكية.

وتزيد هذه الإصدارات منصة الأرشيف الوطني الإلكترونية تنوعاً وثراء وتسهم في تعزيز القيم الوطنية والمعرفية لدى جمهور المستفيدين وتغرس قيم الشيخ زايد ومبادئه الوطنية وتعززها في نفوس الأجيال.. فيما تتضمن كتب «50 عاماً في واحة العين» و«زايد بن سلطان آل نهيان: حاكم العين» و«خليج النفط» ويستطيع زوار الموقع الإلكتروني للأرشيف الوطني تحميل الكتب المذكورة مجاناً، وذلك ضمن مبادرة «المئة» التي أطلقها احتفاء بعام زايد - والتي بدأت يوم 25 أبريل الماضي - حيث تعزز الإصدارات قائمة التطبيقات الذكية للأرشيف الوطني.

وتوثق الإصدارات الجديدة المزيد من تاريخ دولة الإمارات وتراثها وهي متاحة في الوقت الحاضر للتحميل على الهواتف الذكية وأجهزة الآيباد وفق نظام منصة الـ iOS ولا يزال العمل جارياً لإتاحتها وفق نظام الأندرويد.