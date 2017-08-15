عدن: مقتل مطلوب خلال مقاومته الشرطة

عدن (الاتحاد)

كشف مصدر أمني في عدن أمس مقتل مطلوب أمنياً وأصابة شخص آخر كان برفقته خلال مقاومتهما لرجال الشرطة خلال دهم فندق كان كانا يقيمان فيه . وقال المصدر أمس، إن «شرطة عدن داهمت فندقاً في عدن لضبط أحد العناصر المطلوبة للأمن، بأمر من النيابة، إلا أنه قاوم رجال الشرطة ودارت اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن مقتله وإصابة مرافقه وثلاثة من رجال الشرطة». وقالت الشرطة في بيان: «بناء على أمر قهري من النيابة العامة وبرقية من أمن أبين إلى أمن العاصمة لضبط مطلوبين أمنياً على ذمة قضايا جنائية منها الشروع بقتل مدير عام مديرية رصد بأبين ياسر عبدالله العمودي بخط التسعين بتاريخ 11 يونيو 2017، وكذا مقاومتهم لرجال الأمن بأبين وإصابة 3 أفراد.