مقتل 13 مدنياً بانفجار عبوة ناسفة في الضالع

بسام عبدالسلام (عدن)

قتل 13 شخصاً وجرح آخرون أمس الاثنين بانفجار عبوة ناسفة لدى مرور مركبة كان على متنها مدنيون في بلدة قعطبة بمحافظة الضالع جنوب اليمن. وقالت مصادر محلية لـ«الاتحاد» إن عبوة ناسفة انفجرت بطريق عام في منطقة الفاخر على ضواحي قعطبة لدى مرور سيارة بيك آب كان على متنها نحو 16 مدنياً يعملون في مهنة بيع القات، مشيرة إلى أن الانفجار أسفر عن مصرع 13 مدنياً وجرح ثلاثة آخرين.

وذكر موقع الجيش اليمني على شبكة الإنترنت أن 13 شخصاً قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في الانفجار، مضيفاً أن جميع القتلى والجرحى يعملون في بيع القات. وأشار إلى أن السلطات الأمنية المحلية باشرت «التحقيق في الجريمة لمعرفة دوافعها ومن يقف وراءها».

وتسيطر القوات الموالية للحكومة الشرعية على قعطبة ومعظم بلدات محافظة الضالع منذ تحريرها من المتمردين الحوثيين وحلفائهم منتصف 2015.

من جهة اخرى نجا قائد اللواء 115 مشاة في أبين العقيد أحمد محمد الشبيلي من محاولة اغتيال نفذها عناصر من تنظيم القاعدة أثناء مرور موكبه في طريق رئيسي بمدينة لودر وسط البلاد. وقال مصدر محلي لـ«الاتحاد»، إن مسلحين إرهابيين نصبوا كميناً لسيارة العقيد الشبيلي أثناء مرورها في منطقة زارة غرب مدينة لودر، وأن الهجوم أسفر عن إصابة قائد اللواء بجراح بالغه تم نقله إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاج.