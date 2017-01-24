عواصم (وكالات)

قتل 5 أشخاص، وأصيب العشرات أمس، جراء استهداف طائرات التحالف الدولي مستودعات لـ«جبهة فتح الشام» في ريف إدلب، في عملية هي الثانية في أقل من أسبوع، بينما تستعد واشنطن لتأسيس قاعدة عسكرية غرب مدينة الحسكة السورية.

وأعلن الجيش التركي قتله 65 من تنظيم «داعش» بعمليات نفذها دعماً لمقاتلي المعارضة في شمال سوريا، فيما حذرت روسيا جيش النظام السوري بحزم بضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.

وذكرت مصادر المعارضة السورية أمس، أن غارات التحالف الدولي استهدفت مستودعاً للأسلحة بالقرب من بلدتي سرمين والنيرب، كما استهدفت مواقع لـ«جفش» في محيط قرية عقربات بريف إدلب الشمالي، ما أسفر عن مقتل أبومصعب الجزائري القيادي في الجبهة وأحد مرافقيه.

وتعتبر هذه الغارات هي الثانية في أقل من أسبوع، حيث قتل أكثر من 100 من عناصر «القاعدة»، بينهم قياديون في قصف مماثل استهدف مقراتهم في ريف إدلب، بحسب بيان للبنتاجون.