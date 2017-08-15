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«الهلال» تواصل دعمها للدفاع المدني في المكلا

مساعدات إماراتية في مديريتي الحوطة والروضة بشبوة
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تاريخ النشر: الثلاثاء 15 أغسطس 2017

شبوة (وام)

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية تقديم المساعدات الإغاثية للأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود بمحافظة شبوة اليمنية في إطار الدعم الإنساني والإغاثي المستمر من دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة الأشقاء في اليمن وتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية.

ووزعت الهيئة أمس الأول ألفي سلة غذائية على أهالي مديرية الروضة بمحافظة شبوة. وأكد محمد سيف المهيري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتية بمحافظة شبوة بهذه المناسبة حرص الهيئة على مواصلة جهودها الخيرة ومساعيها الحثيثة لتحسين حياة المواطنين اليمنيين والتخفيف من وطأة معاناتهم عبر طريق الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين منهم.

وقال المهيري، إن عملية توزيع المساعدات الغذائية تأتي امتداداً لعمليات الإغاثة المستمرة لأهالي محافظة شبوة ومساهمة من الهيئة في تخفيف العبء الملقى على عاتق الأسر الفقيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعاني منها. مشيراً إلى أن المساعدات الإنسانية الإماراتية لمحافظة شبوة ستتواصل تلبية لحاجات الناس من المواد الغذائية عبر ذراعها الإنسانية والتنموية باليمن «هيئة الهلال الأحمر الإماراتية».

من جانبها أشادت قيادة السلطة المحلية بمديرية الروضة بالدور الكبير الذي تضطلع به هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لتحسين الخدمات الضرورية إلى جانب تدفق القوافل الإغاثية إلى أهالي شبوة. مؤكدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة دأبت على تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي شبوة والمحافظات الأخرى، لرسم البسمة على وجوه الأطفال والنساء الذين يعيشون وضعاً إنسانياً مأساوياً. وأعرب أهالي مديرية الروضة المستفيدون من مساعدات الهلال الأحمر الإماراتية الغذائية والإنسانية عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً وذراعها الإنسانية «الهلال الأحمر الإماراتية» على ما قدمه ويقدمه من مساعدات إغاثية وإنسانية للتخفيف من معاناتهم ومساندتهم في الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد بسبب الانقلاب الحوثي.

ووزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أمس، بمنطقة عطفة عماقين، التابعة إداريًا لمديرية الروضة، جنوب محافظة شبوة؛ مساعدات غذائية عاجلة على الأسر الفقيرة، وذات الدخل المحدود، من أبناء المنطقة كمساعدات إغاثية تخفف عنهم ما يعانونه جرّاء الحرب؛ في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للأشقاء في اليمن بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله». وقال رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي عقب عملية التوزيع؛ إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتية حريصة كل الحرص على إيصال المساعدات إلى مستحقيها في المحافظة بأكملها للمساهمة في رفع معاناتهم وتلبية أبسط احتياجاتهم الغذائية. مؤكداً أن حملة المساعدات العاجلة تأتي ضمن سلسلة حملات المساعدات الإنسانية التي تسعى هيئة الهلال الأحمر الإماراتية إلى تقديمها لأبناء مديرية الروضة مداً ليد العون والمؤازرة لهم. ... المزيد
     
 

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